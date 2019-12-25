Депутата ЗакСа Шишлова оштрафовали на 35 тысяч рублей по статье о дискредитации армии

При этом Вооруженные силы Шишлов не упоминал.

Петроградский районный суд оштрафовал депутата Законодательного собрания Петербурга Александра Шишлова по статье о дискредитации вооруженных сил РФ. Об этом 7 октября сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд назначил парламентарию штраф в 35 тысяч рублей. Протокол составили из-за поста Шишлова в "ВКонтакте", в которых он прокомментировал выступления в ЗакСе. "Яблочник" выступил против минуты молчания в память о Владимире Жириновском, так как покойный, по его мнению, призывал к боевым действиям. Кроме того, Александр Шишлов не хотел, чтобы георгиевской ленте придавали государственный статус, так как ее складывают в форме буквы "Z".

Протокол об административном правонарушении составлен на основании экспертного заключения сотрудника РГПУ им. Герцена В.А. Абаканова. Эксперт счел, что своими постами Шишлов пытался дестабилизировать обстановку в стране.

Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга