На депутата Александра Шишлова составили протокол за дискредитацию ВС РФ

Протокол составили на основании заключения эксперта.

Депутата ЗакСа Петербурга Александра Шишлова обвиняют в дискредитации Вооруженных Сил РФ. Об этом сообщило Санкт-Петербургое отделение партии "Яблоко" 29 июля.

Поводом для этого послужили посты в "ВКонтакте", в которых Шишлов комментирует происходящее в парламенте. В них он писал о смерти Жириновского, использовании буквы Z. Например, была указана такая цитата:

В Законодательном Собрании Санкт-Петербурга сегодня устроили минуту молчания в связи с кончиной лидера ЛДПР Владимира Жириновского… Только вчера в Петербурге похоронили еще двоих погибших в Украине военнослужащих… Полагаю, что инициатива почтить память политика, который на протяжении многих лет разжигал ненависть и агрессию, подталкивал к войне, является лицемерной и неуместной в петербургском парламенте.

Протокол об административном правонарушении составлен на основании экспертного заключения сотрудника РГПУ им. Герцена В.А. Абаканова. Эксперт счел, что своими постами Шишлов пытался дестабилизировать обстановку в стране.

Сам Александр Шишлов не согласен с обвинением и считает, что его преследуют за позицию за мир партии "Яблоко" и его лично.

Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга