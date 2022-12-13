Росгвардия нашла в ЛНР документы USAID с инструкциями по дискредитации России

Спецназовцы Росгвардии нашли в ЛНР документы Агенства США по международному развитию (USAID) с инструкциями по дискредитации России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Военнослужащие обнаружили новые свидетельства системной работы западных структур по дестабилизации обстановки на Украине. Согласно найденным документам, деструктивная деятельность велась путем распространения материалов, искажающих реальные события в стране.
Также сообщается, что дискредитирующая Россию информация содержится в учебных пособиях для руководителей местного самоуправления, составленных USAID
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы расчета САУ "Хоста".
Видео: Telegram / Росгвардия
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