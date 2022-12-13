  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:46
142
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Росгвардия нашла в ЛНР документы USAID с инструкциями по дискредитации России

0 0

Деструктивная деятельность велась путем распространения материалов, искажающих реальные события на Украине.

Спецназовцы Росгвардии нашли в ЛНР документы Агенства США по международному развитию (USAID) с инструкциями по дискредитации России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Военнослужащие обнаружили новые свидетельства системной работы западных структур по дестабилизации обстановки на Украине. Согласно найденным документам, деструктивная деятельность велась путем распространения материалов, искажающих реальные события в стране.

Также сообщается, что дискредитирующая Россию информация содержится в учебных пособиях для руководителей местного самоуправления, составленных USAID

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы расчета САУ "Хоста".

Видео: Telegram / Росгвардия

Теги: usaid, дискредитация, документы, лнр, росгвардия
Категории: Лента новостей, Происшествия,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Zhornik Kamilla
Сегодня 12:31

Жена купила капли, что кардинально улучшили наш сeкc, он стал в рази дольше, стояк крепче, ощущения ярче и приятнее. А жена стала развратной и готовой на все и оргазмы крутые. Это новый мир в сeкce, жалею лишь что раньше не попробовали! Советую всем попробовать, реально крутая штука, жена покупала здесь -----  https://paply.org/konan

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии