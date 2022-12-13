Росгвардия нашла в ЛНР документы USAID с инструкциями по дискредитации России

Деструктивная деятельность велась путем распространения материалов, искажающих реальные события на Украине.

Спецназовцы Росгвардии нашли в ЛНР документы Агенства США по международному развитию (USAID) с инструкциями по дискредитации России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Военнослужащие обнаружили новые свидетельства системной работы западных структур по дестабилизации обстановки на Украине. Согласно найденным документам, деструктивная деятельность велась путем распространения материалов, искажающих реальные события в стране.

Также сообщается, что дискредитирующая Россию информация содержится в учебных пособиях для руководителей местного самоуправления, составленных USAID

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы расчета САУ "Хоста".

Видео: Telegram / Росгвардия