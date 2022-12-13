Минобороны показало кадры боевой работы расчета САУ "Хоста"

Минобороны показало видео боевой работы расчета САУ "Хоста" в рамках выполнения задач спецоперации.
На опубликованных кадрах экипажи боевых машин наносят огневое поражение по укрепленным районам украинских войск. Корректировку огня обеспечивают беспилотники и группы специальной разведки округа.
В военном ведомстве отметили, что поражение объектов ВСУ проводится одиночно и парами, а после выполнения задачи экипажи САУ "Хоста" покидают позиции.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25.
Видео: Минобороны России
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