  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:24
172
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Минобороны показало кадры боевой работы расчета САУ "Хоста"

0 0

Поражение объектов ВСУ проводится одиночно и парами.

Минобороны показало видео боевой работы расчета САУ "Хоста" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах экипажи боевых машин наносят огневое поражение по укрепленным районам украинских войск. Корректировку огня обеспечивают беспилотники и группы специальной разведки округа.

В военном ведомстве отметили, что поражение объектов ВСУ проводится одиночно и парами, а после выполнения задачи экипажи САУ "Хоста" покидают позиции.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии, сау хоста
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Zhornik Kamilla
Сегодня 12:31

Жена купила капли, что кардинально улучшили наш сeкc, он стал в рази дольше, стояк крепче, ощущения ярче и приятнее. А жена стала развратной и готовой на все и оргазмы крутые. Это новый мир в сeкce, жалею лишь что раньше не попробовали! Советую всем попробовать, реально крутая штука, жена покупала здесь -----  https://paply.org/konan

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии