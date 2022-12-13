Минобороны показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25

Пуски ракет выполнялись парами с малых высот.

Минобороны показало видео боевой работы штурмовиков Су-25 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах экипажи штурмовой авиации совершают боевой вылет, наносят удары по военным объектам и технике подразделений украинских войск. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот.

В военном ведомстве отметили, что в результате выполненных действий были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ. Затем экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО сбили 11 украинских беспилотников.

Видео: Минобороны России