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Минобороны показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25

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Пуски ракет выполнялись парами с малых высот.

Минобороны показало видео боевой работы штурмовиков Су-25 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах экипажи штурмовой авиации совершают боевой вылет, наносят удары по военным объектам и технике подразделений украинских войск. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот.

В военном ведомстве отметили, что в результате выполненных действий были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ. Затем экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО сбили 11 украинских беспилотников.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии, су-25, штурмовик
Категории: Лента новостей, Новости России,

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