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Минобороны РФ: российские ПВО сбили 11 украинских беспилотников

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Также российские ПВО сбили восемь снарядов РСЗО HIMARS.

Российские средства ПВО за сутки сбили 11 украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Софиевка, Поповка, Голиково, Новокраснянка, Кременная, Житловка, Червонопоповка (ЛНР). Также российские ПВО сбили восемь снарядов РСЗО HIMARS.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска за сутки уничтожили восемь украинских диверсионных групп.

Видео: Минобороны России

Теги: беспилотники, минобороны россии, пво
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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