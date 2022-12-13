Минобороны РФ: российские ПВО сбили 11 украинских беспилотников

Также российские ПВО сбили восемь снарядов РСЗО HIMARS.

Российские средства ПВО за сутки сбили 11 украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Софиевка, Поповка, Голиково, Новокраснянка, Кременная, Житловка, Червонопоповка (ЛНР). Также российские ПВО сбили восемь снарядов РСЗО HIMARS.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска за сутки уничтожили восемь украинских диверсионных групп.

Видео: Минобороны России