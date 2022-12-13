Минобороны РФ: российские войска за сутки уничтожили восемь украинских диверсионных групп

Также на Купянском направлении были поражены живая сила и техника двух бригад ВСУ.

Вооруженные силы России за сутки уничтожили восемь украинских диверсионных групп. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Диверсонно-разведывательные группы были обнаружены в районах населенных пунктов Крахмальное, Масютовка, Першотравневое, Тимковка и Новоселовское (ЛНР). Также на Купянском направлении были поражены живая сила и техника двух бригад ВСУ.

Ранее Минобороны показало кадры боевых вылетов самолетов Су-30СМ и Су-35С.

Видео: Минобороны России