Минобороны РФ: российские войска за сутки уничтожили восемь украинских диверсионных групп

Вооруженные силы России за сутки уничтожили восемь украинских диверсионных групп. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Диверсонно-разведывательные группы были обнаружены в районах населенных пунктов Крахмальное, Масютовка, Першотравневое, Тимковка и Новоселовское (ЛНР). Также на Купянском направлении были поражены живая сила и техника двух бригад ВСУ.
Ранее Минобороны показало кадры боевых вылетов самолетов Су-30СМ и Су-35С.
Видео: Минобороны России
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