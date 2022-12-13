Во время одного из вылетов был обнаружен и уничтожен самолет украинских войск.

Минобороны показало кадры боевых вылетов самолетов Су-30СМ и Су-35С в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах экипажи отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов. Во время одного из вылетов был обнаружен и уничтожен самолет украинских войск.

Также в военном ведомстве отметили, что полеты истребителей ВКС России выполнялись с подвешенными ракетами различного класса.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные прорвали эшелонированную оборону украинских войск в ЛНР.

Видео: Минобороны России