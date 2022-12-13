Минобороны РФ: российские военные прорвали эшелонированную оборону украинских войск в ЛНР

В ходе наступления российские войска вынудили противника отступить на расстояние до трех километров.

Вооруженные силы России прорвали эшелонированную оборону украинских войск в ЛНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ходе наступления российские войска вынудили противника отступить на расстояние до трех километров от занимаемых ранее рубежей. Отмечается, что прорыв войск не удержала даже более укрепленная вторая линия обороны ВСУ.

Также в военном ведомстве сообщили, что украинские боевики оставили свои позиции в спешке, не успев забрать военное имущество и тела убитых солдат.

Ранее в Минобороны сообщили, что на Херсонском направлении российские силы уничтожили два склада боеприпасов.

Видео: Минобороны России