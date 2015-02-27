Шишлов не смог оспорить штраф за дискредитацию ВС РФ

Постановление Петроградского районного суда оставили без изменений.

Решением Санкт-Петербургского городского суда постановление Петроградского районного суда о штрафе главе городского отделения партии "Яблоко" Александра Шишлова осталось в силе, несмотря на обжалование. Экс-уполномоченный по правам человека был привлечён к административной ответственности в октябре по статье о дискредитации армии. Размер штрафа составил 35 тыс. рублей.

Напомним, что парламентарий привлёк внимание правоохранительных органов летом после публикации 3 постов в соцсетях, один из которых касался Великой Отечественной войне и СВО на Украине. Материалы дела были собраны 1 августа.

Адвокат Шишлова настаивал на прекращении дела и отмечал, что штраф противоречит праву на свободу слова. Также представитель "Яблока" лично заявлял, что намерен подавать жалобу в Горсуд.

Ранее мы сообщили о том, что суд отказал офицеру-артиллеристу, которого мобилизовали в качестве миномётчика.

Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга