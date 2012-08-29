Суд оказал офицеру-артиллеристу, которого мобилизовали в качестве миномётчика

Судья посчитал, что речь идёт о родственных специальностях.

По решению Выборгского районного суда Северной столицы, мобилизованному артиллеристу, который добивался своего перевода из минометчиков, было отказано в удовлетворении иска. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов города.

Истец требовал от военкомата перевести его на специальность, которая соответствует указанной в его военном билете. В случае, если это невозможно, мужчина настаивал на отмене решения о его призыве. Тем не менее, судья посчитал, что артиллерист вполне может выполнять задачи минометчика. По его словам, эти специальности являются родственными.

Это родственные специальности, целеуказания одинаковые, только орудия разные. Вот лётчик моряком быть не может, а артиллерист миномётчиком может. утверждает судья

Отметим, что сам судья во время службы в армии занимал должность начальника штаба батальона. Мотивировочная часть его решения ещё не представлена.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге суд отменил постановление военкомата о штрафе петербуржцу за неявку.

Фото: Piter.TV