В Петербурге суд отменил постановление военкомата о штрафе петербуржцу за неявку

Согласно постановлению, петербуржец получил повестку, но не явился в военкомат 24 сентября. За неявку 7 октября военкоматом был выписан административный штраф в размере 1500 рублей.

Петроградский районный суд Петербурга отменил постановление военкомата о штрафе для петербуржца, который, по версии военкомата, не явился по повестке. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Согласно постановлению, петербуржец получил повестку, но не явился в военкомат 24 сентября. За неявку 7 октября военкоматом был выписан административный штраф в размере 1500 рублей по статье о неисполнении гражданами обязанностей по воинскому учету. Мужчина обратился в суд, так как он утверждал, что был в военкомате.

Суд постановление военного комиссара Петроградского района отменил.

Фото: Piter.tv