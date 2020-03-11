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Петербуржец в суде оспаривает штраф за неявку в военкомат
Сегодня, 16:16
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржец в суде оспаривает штраф за неявку в военкомат

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Мужчина утверждает, что был в военкомате.

Петроградский районный суд получил первую в Петербурге жалобу на постановление о штрафе за неисполнение обязанностей по воинскому учету. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

По данным суда, военный комиссар 7 октября привлек мужчину к административной ответственности, назначив штраф в размере 1500 рублей. В постановлении говорится, что мужчина не явился по повестке без уважительной причины и не предоставил данные о семейном положении, работе, учеба. 

Петербуржец же утверждает, что в военкомате был, поэтому просит прекратить производство по делу.

Ранее суд Петербурга отказал заочнику в оспаривании мобилизации.

Фото: Piter.tv

Теги: повестка, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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