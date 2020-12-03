Суд Петербурга отказал заочнику в оспаривании мобилизации

Суд установил, что петербуржец проходил военную службу по призыву и состоит на учёте как пребывающий в запасе

Во вторник, 25 октября, Красногвардейский суд Петербурга отклонил иск петербуржца, который пытался оспорить свою мобилизацию. Он просил предоставить отсрочку от военной службы. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

В сентябре он пришел в военком по повестке. Призывная комиссия сразу направила его на военную службу по мобилизации. Его должны были направить в часть в Ленобласти. По мнению молодого человека, в повестке есть нарушения и его не могут призвать на службу, потому что у него нет боевого опыта. Сейчас он получает высшее образование. В повестке неверно определена военно-учётная специальность и не проведено медицинское освидетельствование.

Суд установил, что петербуржец проходил военную службу по призыву и состоит на учёте как пребывающий в запасе. Он имеет категорию "А" и признан годным для армии. Он учится по заочной форме, а значит, у мужчины отсутствуют основания для получения отсрочки. Медицинское освидетельствование проведено в соответствии с методикой, утверждённой Минобороны РФ.

Фото: Piter.tv