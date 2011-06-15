Служебные собаки Росгвардии в Петербурге сдали экзамен по поиску взрывчатки

Кинологи оценили готовность минно-розыскных собак к службе

В Петербурге сотрудники Росгвардии проверили готовность служебных собок к несению службы. Как сообщили в пресс-службе главного управления по городу и области, мероприятие прошло в формате выводки, где специалисты оценили состояние здоровья животных и их профессиональные навыки.

Контрольные занятия проводились по общему курсу дрессировки с учетом специализации каждой собаки. Кинологи вместе с питомцами продемонстрировали умение находить взрывчатые вещества и опасные предметы. В ведомстве подчеркнули, что кинологические подразделения играют важную роль в обеспечении общественной безопасности. Специалисты с собаками задействованы практически во всех специальных и массовых мероприятиях.

Основу минно-розыскной службы составляют немецкие и бельгийские овчарки, а также спаниели и лабрадоры. Их главная задача — поиск взрывных устройств, оружия и боеприпасов.