Учащиеся коммерческих вузов с государственной аккредитацией получат отсрочку от мобилизации

Студентам коммерческих вузов, имеющих государственную аккредитацию, не грозит мобилизация. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в "РИА Новости".
Сейчас подготовлены дополнения в указ президента. Вы знаете, что в соответствии с указом президента студенты государственных вузов в мобилизации не участвуют. [...] Не привлекаются к мобилизации и студенты коммерческих вузов, аккредитованных государством.
Сергей Шойгу, министр обороны РФ
Напомним, что Беглов призвал мужчин при визите в военкомат брать все необходимые документы, которые предоставляют право на отсрочку, если такие имеются.
Ранее на Piter.tv: под частичную мобилизацию попадают петербуржцы с категориями годности А и Б.
Фото: Минобороны России
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