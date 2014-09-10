Учащиеся коммерческих вузов с государственной аккредитацией получат отсрочку от мобилизации

Они должны предоставить в военкомат справку из учебного заведения в случае получения повестки.

Студентам коммерческих вузов, имеющих государственную аккредитацию, не грозит мобилизация. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в "РИА Новости".

Сейчас подготовлены дополнения в указ президента. Вы знаете, что в соответствии с указом президента студенты государственных вузов в мобилизации не участвуют. [...] Не привлекаются к мобилизации и студенты коммерческих вузов, аккредитованных государством. Сергей Шойгу, министр обороны РФ

Напомним, что Беглов призвал мужчин при визите в военкомат брать все необходимые документы, которые предоставляют право на отсрочку, если такие имеются.

Ранее на Piter.tv: под частичную мобилизацию попадают петербуржцы с категориями годности А и Б.

Фото: Минобороны России