В Петербурге 63-летнего тренера по каратэ задержали за интимную переписку с 12-летним мальчиком

Петербургскими полицейскими 14 августа мужчина был задержан по месту своего жительства в доме 5/1 по проспекту Наставников.

В Петербурге полицейские задержали тренера по каратэ, подозреваемого в интимной переписке с несовершеннолетним ребёнком. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В полицию 12 августа обратилась 40-летняя петербурженка. Она сообщила, что 63-летний тренер по каратэ совершил противоправные действия в отношении её 12-летнего сына. Было установлено, что инцидент произошел в период с июня по июль 2023 года, когда ребенок находился в детском лагере в Краснодарском крае, где присутствовал тренер. Кроме того, после лагеря мальчик поехал к родственникам в Анапу, где в одной из соцсетей наставник также общался с ребёнком на взрослые темы и отправлял запрещённые фотографии.

Петербургскими полицейскими 14 августа мужчина был задержан по месту своего жительства в доме 5/1 по проспекту Наставников. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия). Подозреваемый заключен под стражу.

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Фото: Piter.tv