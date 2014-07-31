В Металлострое мужчина выпрыгивает на женщин из кустов и демонстрирует гениталии

По факту произошедшего проводится проверка.

Жительницы посёлка Металлострой обратились к правоохранителям с жалобами на неизвестного, который несколько дней подряд выпрыгивает на них полуголым из кустов. Об этом сообщило издание Spb.aif.ru.

По информации одной из заявительниц, мужчина выпрыгнул из кустов примерно в 6:50 у дома №15 по Северному проезду. Тем, кто остановился, от неожиданности, эксгибиционист демонстрировал половые органы.

Судя по описанию очевидцев, подозреваемому на вид примерно 45 лет. Он одет в белую футболку и тёмные штаны, с туристическим рюкзаком цвета хаки за спиной.

Ранее мы сообщили о том, что прокуратура Петербурга занимается делом сантехника-ревнивца с молотком.

Фото: Piter.TV