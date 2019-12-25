Прокуратура Петербурга занимается делом сантехника-ревнивца с молотком

Петербургская прокуратура занимается делом ревнивца с молотком. Он ударил коллегу-сантехника по ноге и голове.

Прокуратура Петроградского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 42-летнего мужчины. Он обвиняется по пункту "в" части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, осенью прошлого года обвиняемый ударил коллегу-сантехника молотком по левой ноге и голове в подвальном помещении на Дивенской улице. Причиной такого поведения стала ревность к бывшей жене.

После этого потерпевший выбежал, а обвиняемый пытался его догнать, однако сотрудники охраны поймали его и передали полиции.

Уголовное дело направлено в Петроградский районный суд для рассмотрения по существу.

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