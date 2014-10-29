Туристка из Татарстана обвиняется в краже из подсобки петербургского кафе

Туристка из Татарстана обвиняется в хищении имущества из петербургского кафе. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры Петербурга.
Приезжая 36-летняя женщина обвиняется в краже. По версии следствия, она в июне 2023 года приехала на отдых в Петербург, где познакомилась с молодым человеком, с которым проводила выходные. Через два дня у неё закончились деньги. Поэтому, проходя утром мимо кафе, она зашла в подсобное помещение с целью хищения. Оттуда она вынесла ноутбук, беспроводные наушники в зарядном кейсе и другое имущество, причинив потерпевшему ущерб на сумму 125 тысяч рублей.
Для продажи имущества женщина направилась в скупку, где была задержана сотрудниками полиции вместе с похищенным. Имущество возвращено законному владельцу.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее в Петербурге была задержана сиделка, подозреваемая в краже у 92-летней пенсионерки.
Видео: прокуратура Петербурга
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