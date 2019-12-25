В Петербурге задержана сиделка, подозреваемая в краже у 92-летней пенсионерки

Она заменила 600 тысяч рублей на билеты банка приколов.

В Петербурге полицейскими задержана сиделка, подозреваемая в краже у 92-летней пенсионерки. Подробности сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 26 июля обратилась 92-летняя пенсионерка с сообщением о том, что в период с 23 по 26 июля неизвестный преступник неустановленным способом проник в её квартиру в доме 51/1 по улице Оптиков и похитил из прикроватной тумбочки 600 тысяч рублей, подменив их на билеты банка приколов. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

У дома по Невскому проспекту 7 августа по подозрению в причастности к данному преступлению была задержана 35-летняя женщина, которая посещала пожилую петербурженку в качестве сиделки из патронажной службы.

В Петербурге перед судом предстанут мошенники, которые обналичивали материнский капитал.

Фото: Piter.tv