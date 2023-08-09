В Петербурге перед судом предстанут мошенники, которые обналичивали материнский капитал

Нанесенный федеральному бюджету ущерб составил более 23 миллионов рублей.

В Петербурге предстанут перед судом обвиняемые в мошенничестве, которые оказывали услуги по обналичиванию материнского капитала. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В преступлении обвиняются десять участников организованной группы. Как установили правоохранители, через ряд подконтрольных кредитных потребительских кооперативов злоумышленники заключали фиктивные договоры с гражданами, желающими обналичить материнский капитал. Согласно условиям займа, деньги предполагалось использовать для строительства жилых домов.

Договоры передавались в отделения ПФР для получения выплаты. Затем денежные средства обналичивались и распределялись между клиентом и работниками кооператива, которые требовали за свои услуги не менее 40% от суммы капитала.

В течение 2019 и 2020 года кооперативы с помощью объявлений в соцсетях и на интернет-ресурсах только на территории Петербурга и Ленинградской области привлекли 50 клиентов. Нанесенный федеральному бюджету ущерб составил более 23 миллионов рублей.

Расследование уголовного дела завершено. С утвержденным прокурором обвинительным заключением оно направлено в Невский районный суд Петербурга для рассмотрения по существу.

Также правоохранители Петербурга занимаются делом риелтора и бывших супругов, которые оказались мошенниками. По данным следствия, в период с ноября по декабрь 2021 года бывшие супруги, желая потратить на личные цели средства земельного капитала, положенные им в связи с рождением второго и последующих детей, решили оформить фиктивную сделку по их обналичиванию.

Видео: МВД