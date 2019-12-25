Прокуратура Петербурга занимается делом риелтора и бывших супругов, которые оказались мошенниками

Риелтор и бывшие супруги обвиняются в мошенничестве в виде махинаций с земельным капиталом. Мужчина и женщина потратили деньги на личные нужды.

Прокуратура Пушкинского района утвердила обвинительное заключение в отношении 44-летнего риелтора, а также бывших супругов. Они обвиняются по части 3 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным следствия, в период с ноября по декабрь 2021 года бывшие супруги, желая потратить на личные цели средства земельного капитала, положенные им в связи с рождением второго и последующих детей, решили оформить фиктивную сделку по их обналичиванию.

По их просьбе риелтор подыскала земельный участок в Ленинградской области и договорилась с владельцем о его покупке за 50 тыс. рублей.

Далее риелтор предоставила пакет документов о покупке семьей участка для индивидуального жилищного строительства за 383 тыс. рублей, а на счет доверительницы были перечислены денежные средства в указанном размере.

Эти деньги супруги потратили на личные нужды. Теперь дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

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Фото: Piter.TV

