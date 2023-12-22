В Невском районе узбека подозревают в совращении школьницы

Пострадавшую подозревают в краже цепочки.

В Невском районе 15-летняя школьница несколько раз вступала в половые отношения с 19-летним мигрантом. Юная петербурженка рассказала, что близость была по обоюдному согласию.

Как стало известно Piter.tv, беседа с восьмиклассницей состоялась после того, как житель Северной столицы обвинил школьницу в краже цепочки. В квартиру, где проживает девочка, прибыл инспектор по делам несовершеннолетних. Разговор с правоохранителем принял неожиданный поворот. Полицейский узнал, что в отношении ребенка было совершено преступление. В течение 2023 года девушка имела половые связи с гражданином Узбекистана 2005 года рождения. Известно, что иностранец состоит на миграционном учете до 1 февраля 2024 года.

Подозреваемого доставили в участок. На него составили административный протокол. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.tv