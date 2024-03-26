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Пожилой мундеп лишился почти 3 млн рублей из-за мошенников в Петербурге
Сегодня, 8:46
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Пожилой мундеп лишился почти 3 млн рублей из-за мошенников в Петербурге

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Под предлогом сохранения накоплений злоумышленники убедили пенсионера перевести их на "безопасный счет".

В Петербурге муниципальный депутат отдал мошенникам почти 3 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

По предварительным данным, в период с 5 по 7 марта 71-летнему мужчине звонили незнакомцы, представившиеся сотрудниками сотовой компании и Росфинмониторинга. Под предлогом сохранения накоплений злоумышленники убедили пенсионера перевести их на "безопасный счет". Так, 6 марта он отправил 1,9 млн рублей, на следующий день – еще 990 тыс. рублей. 

Жертвой мошенников оказался депутат муниципального образования "Невская застава" трех последних созывов. Полиция проводит проверку. 

Ранее на Piter.TV: пару мошенников с проспекта Славы отправили в СИЗО за хищение 460 тыс. рублей. 

Фото: Piter.TV

Теги: мошенники, муниципальный депутат
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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