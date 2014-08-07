Пару мошенников с проспекта Славы отправили в СИЗО за хищение 460 тыс. рублей

Защита обвиняемых настаивала на смягчении меры пресечения.

В суде Фрунзенского района Северной столицы избрали меру пресечения мужчине и женщине, которых обвиняют в мошенничестве. Следствие утверждает, что они и еще одно неустановленное лицо путем обмана похитили у местной жительницы 460 тыс. рублей, – сообщают в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Инцидент имел место 10 марта текущего года у дома №4 по проспекту Славы. Спустя день фигурант дела – Гусейнов был задержан. Спустя еще сутки задержали и его подельницу – Ксению.

Гусейнов и его защитник возражали, полагая возможным избрать в отношении Гусейнова иную меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, ссылаясь на то, что Гусейнов является гражданином РФ, имеет место регистрации и место жительство на территории РФ, имеет на иждивении не работающую супругу и малолетнего ребенка, мать, имеющую тяжелое заболевание (со слов) и несовершеннолетних сестер, трудоустроен неофициально, является единственным кормильцем в семье, скрываться и продолжать заниматься преступной деятельностью намерений не имеет, имеет судимость за преступление, совершенное в несовершеннолетнем возрасте. Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Защита обвиняемой женщины также настаивала на мягкой мере пресечения, ссылаясь на то, что у фигурантки дела есть молодой человек. Суд возражения отклонил и назначил обоим обвиняемым пребывание в СИЗО до 10 мая.

Ранее мы сообщали, что полиция разыскивает подозреваемого в избиении подростка на Большом проспекте.

Фото: Piter.TV