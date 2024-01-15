Полиция разыскивает подозреваемого в избиении подростка на Большом проспекте

Несовершеннолетний отделался ссадинами и ушибами.

МВД Северной столицы проводит проверку по факту избиения несовершеннолетнего в Петроградской районе города. По данным пресс-службы местной полиции, пострадавшему 16 лет.

Накануне вечером в петербургское МВД поступила телефонограмма из травмпункта, в которой сообщалось о подростке с ушибами и ссадинами.

Врачи выяснили, что на мальчика напали около дома №106 по Большому проспекту Петроградской стороны в момент, когда он проезжал мимо на электровелосипеде.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась мать потерпевшего. Полиция разыскивает подозреваемого. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщали, что мужчина получил 4,5 года в ИК за избиение бывшей жены на улице Партизана Германа.

Фото: Piter.TV