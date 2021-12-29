В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в избиении таксиста в Красном Селе

Полиция ищет еще двух злоумышленников.

В Петербурге полицейские задержали одного из подозреваемых в избиении и ограблении таксиста в Красном Селе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

Во вторник, 11 января, в полицию поступило сообщение от 40-летнего таксиста. Он рассказал, что у дома №5 по Нагорной улице трое пассажиров избили его и отобрали мобильный телефон. Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Ему диагностировали закрытую травму груди, живота, а также ушибы мягких тканей головы, грудной клетки, передней брюшной стенки.

В этот же день у дома №10 по улице Бронетанковой правоохранители задержали 44-летнего мужчину. Его доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело за грабеж. Полиция ищет остальных злоумышленников.

Ранее мы писали, что петербуржцы задержали таксиста, пытавшегося сбежать с места ДТП на Софийской улице.

Фото: Piter.TV