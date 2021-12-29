Петербуржцы задержали таксиста, пытавшегося сбежать с места ДТП на Софийской

Как рассказали петербуржцы, таксист врезался в Mitsubishi Lancer, после чего захотел уехать.

На автозаправке, расположенной на Софийской улице в Петербурге, горожане задержали таксиста, пытавшегося скрыться с места аварии. О конфликте очевидцы сообщили вечером 7 января в социальных сетях.

Как рассказали петербуржцы, таксист врезался в Mitsubishi Lancer, за рулем которого находилась девушка, после чего захотел уехать. Однако его планам помешали "неравнодушные" свидетели дорожно-транспортного происшествия.

На кадрах можно увидеть, как несколько человек стараются задержать не совсем трезвого, по словам очевидцев, таксиста до приезда ГИБДД. Но благие намерения горожан оценили далеко не все петербуржцы. Некоторые пользователи в социальных сетях отметили, что так и непонятно, кто прав, а кто виноват.

По видео видно, как люди бьют водителя, отобрали ключи от машины, Тут вообще грабежом пахнет. Люди иногда снимают и делают хуже сами себе. пользователь в комментариях под постом

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