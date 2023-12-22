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В Репино ночью сгорел большой частный дом
Сегодня, 9:00
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В Репино ночью сгорел большой частный дом

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Огнеборцы потушили пламя за 2,5 часа. 

В Репино ночью 15 января  произошел пожар. На Большом проспекте загорелся дом № 35. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС пр региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 00:57. Пламя охватило весь дом площадью 216 "квадратов". Огонь распространился и по мансарде. 

На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины. Они потушили пламя за 2,5 часа. 

По предварительным данным, никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

Ранее на Piter.tv: возбуждено уголовное дело по факту конфликта между подростками в учебном заведении в Кудрово.

Фото: Piter.tv

Теги: большой проспект, мчс, репино пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Пожар,

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