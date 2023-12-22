В Репино ночью сгорел большой частный дом

Огнеборцы потушили пламя за 2,5 часа.

В Репино ночью 15 января произошел пожар. На Большом проспекте загорелся дом № 35. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС пр региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 00:57. Пламя охватило весь дом площадью 216 "квадратов". Огонь распространился и по мансарде.

На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины. Они потушили пламя за 2,5 часа.

По предварительным данным, никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

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Фото: Piter.tv