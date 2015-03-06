Мужчина получил 4,5 года в ИК за избиение бывшей жены на улице Партизана Германа

Он угрожал экс-супруге и избивал ее на глазах трехлетней дочери.

Суд Красносельского района Северной столицы огласил приговор Константину Московкину, который обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и угрозах убийствам по отношению к бывшей супруге. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Следствие установило, что поздним вечером 12 мая 2024 года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения и пребывая в квартире дома №15/А по улице Партизана Германа, начал избивать бывшую жену прямо на глазах их трехлетней дочери. Мужчина нанес потерпевшей два удара в висок, после чего та потеряла сознание. Дождавшись, когда женщина придет в себя, Московкин продолжил ее бить, угрожая при этом убийством.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4.5 года в ИК строгого режима. Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

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