ФСБ ведет обыски по 50 адресам Петербурга по делу "ТД Интерторг"

Мероприятия касаются двух уголовных дел о мошенничестве.

Утром 10 марта московские сотрудники ФСБ России и сотрудники Службы экономической безопасности ФСБ Петербурга нагрянули с обысками в 50 квартир и офисов. По информации "Фонтанки", мероприятия касаются двух уголовных дел о мошенничестве в особо крупном размере. Одно из дел – о кредите в 8 млрд, выданного обанкротившейся компании "ТД Интерторг".

Известно, что в 2019-2020 годах к компании подали иски на 17 млрд рублей, 8 млрд из них – это долг "Интерторга" перед кредитной организацией, еще 2 млрд – долги перед поставщиками ретейлера, такими как "Кока–Кола ЭйчБиСи Евразия", "Объединённые пивоварни Хейнекен" и другими. В целом долги перед поставщиками и контрагентами оцениваются уже в 9 млрд рублей.

Также сообщалось, что совладельца Spar объявили в федеральный розыск.

Фото: Piter.TV