ТД "Интерторг" задолжал петербургским производителям 1,2 млрд рублей

Долги накопились за 2019 год.

ТД "Интерторг", управлявший сетями магазинов Spar и "Семья", задолжал петербургским производителям 1,2 млрд рублей. Об этом рассказал "Деловой Петербург".

Компания закрыла все свои магазины в конце 2019 года и позднее была признана банкротом по решению арбитражного суда. Претензии к обанкротившейся организации предъявили крупные предприятия, такие как "Фацер", "Объединенные пивоварни Хейнекен", молочный завод "Галатика", "Кока–Кола ЭйчБиСи Евразия" и еще 17 производителей с активами в Петербурге и области. Представители компаний заявили, что ретейлер не расплатился за поставленную незадолго до ликвидации магазинов продукцию. В некоторых организациях полагают, что вернуть средства уже, скорее всего, не удастся, поскольку активы, на которые можно было бы наложить взыскание, могли быть выведены за рубеж.

Также мы сообщали, что совладельца Spar объявили в федеральный розыск.

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