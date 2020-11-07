Совладельца Spar объявили в федеральный розыск

Его подозревают в хищениях в особо крупном размере.

Совладелец компании "Интерторг" (управляла закрывшимися сетями Spar и "Народная семья") Мушвиг Абдуллаев объявлен в федеральный розыск полицией Петербурга. Об этом 7 ноября сообщил портал 78.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу и области.

Совладельца торговой сети подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Абдуллаеву вменяется хищение 1,2 млрд рублей.

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области объявил банкротом компанию ООО "ТД Интерторг". Кредиторами по исковому заявлению выступили значатся ООО "Хэппи Хоум Трейд" и ООО "Гарант". Ранее суд наложил арест на имущество компании на общую сумму более 8 миллиардов рублей.

В феврале стало известно о том, что совладелец магазинов SPAR может стать фигурантом уголовного дела. В полицию обратились поставщики, которые ранее сотрудничали со Spar и "Народная семья". Как оказалось, "Интерторг" перестал оплачивать поставленную продукцию в октябре прошлого года.

Гендиректора "Интерторга" 31 декабря 2019 года в аэропорту "Пулково" сняли с рейса в Дубай, куда он направлялся, оставив более тысячи сотрудников магазинов "Семья" и Spar без выплат по зарплате. Однако тогда оснований для задержания не нашлось. Сами магазины на территории Петербурга и Ленобласти были закрыты из-за нерентабельности.

Фото: Piter.tv