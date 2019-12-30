Сотрудники SPAR пришли за зарплатой. В магазине на Дунайском собрались сотни человек

Бывшие работники обанкротившейся сети рассказали, что сегодня им пришло СМС о будущей выплате оставшейся зарплаты.

Вечером в понедельник, 30 декабря, в магазине сети SPAR на Дунайском проспекте собрались сотни человек. Большое скопление людей можно заметить на видеозаписи, имеющейся в распоряжении Piter.tv.

По предварительной информации, всех сотрудников магазина оповестили о том,что им в ближайшее время надо будет уволиться или они будут уволены работодателями. Сотни экс-сотрудников пришли в главный офис, после чего их решили отправить в магазин на Дунайской улице до вечера 30 декабря.

Однако при этом к собравшимся пока никто не вышел. Бывшие работники сети продолжают ожидать реакции работодателей. Сообщается, что руководящий состав сети не выходит на связь.

Однако у ТК "Дунай", где располагается магазин, появились сотрудники правоохранительных органов.

Ранее магазины сетей "Семья" и SPAR закрылись в двадцатых числах декабря из-за долгов. Опустевшие магазины SPAR переводят на новое юридическое лицо, а поставщики забирают продукцию у магазинов.

Видео: Piter.TV