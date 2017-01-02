Еще в начале декабря петербуржцы начали замечать опустевшие полки и перебои с необходимыми продуктами.

В четверг, 26 декабря, стало известно о том, что опустевшие магазины Spar переводят на новое юрлицо. Об этом сообщает "Фонтанка".

Напомним, что на начало октября 2019 года "Интерторг" владел 249 магазинами "Семья", восьми супермаркетами "Идея", 184 супермаркетами и 11 гипермаркетами Spar, которым компания занимается по франчайзингу. К 12 декабря "Интерторг" завершит первый этап реструктуризации. К этому времени закроется 36 "Семей". Большинство из них находится в Петербурге (20 магазинов), еще 10 - в Ленобласти, 3 - в Карелии и 3 в Мурманской области.

Планируется, что новым юрлицом петербургских магазинов станет "Спар СПб". Возможно, продукты вернутся в магазины после новогодних праздников.

Ранее мы сообщали о том, что поставщики забирают обратно оставшуюся в "Семье" и "Spar" продукцию.

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