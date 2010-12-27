Петербургское ООО "ТД "Интерторг" управляет сетями SPAR и "Народная 7Я семьЯ".

В пятницу, 6 декабря, стало известно о том, что петербургский ретейлер до конца года закроет 37 продуктовых магазинов. Об этом сообщает РБК.

Известно, что петербургское ООО "ТД "Интерторг" управляет сетями SPAR и "Народная 7Я семьЯ". Отмечается, что у компании возникли проблемы с поставщиками. Из-за сложившейся ситуации у ретейлера вырос объема финансовых претензий со стороны поставщиков. После некоторые из поставщиков прекратили отгрузку товара в магазины.

По словам экспертов, уход с рынка "Интерторга" черевато тем, что за ним региональные производства.

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