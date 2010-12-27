Кассиры "Семьи" рассказали, что сеть скоро может закрыться

Из-за этого клиенты магазинов могут наблюдать опустевшие полки.

Кассиры магазина "Семья" в Петербурге объясняют скудный ассортимент скорым закрытием сети. Об этом сообщил "Росбалт". Издание пояснило, что информацию о возможном закрытии торговых точек рассказали местному жителю. Тот поинтересовался у продавцов, почему на прилавках так мало товаров. Ему ответили что магазины будут функционировать только до 9 декабря, а после сеть закроется. Журналистам же в других магазинах ответили, что не располагают данными о прекращении работы точек по городу.

Информацию комментировать не могу. Пока работаем в штатном режиме прокомментировали сотрудники "Семьи"

Ранее СМИ писали о проблемах в "Интерторге". Компания владеет брендами "Семья", Spar и "Идея". В частности, клиенты заметили пропажу продуктов первой необходимости. На небольшой период времени ситуация улучшилась, но через неделю снова начались перебои с товарами. Также некоторые заведения стали закрываться или сокращать рабочие часы. Например, около трех месяцев завершил деятельность магазин в Мурино. Круглосуточный Spar на улице Тамбасова перешел на новый график с 9 до 22 часов.

Напомним, что сейчас к "Интерторгу" есть более 100 исковых заявлений на общую сумму в 934 млн рублей.

Ранее Piter.tv писал о том, что птицефабрика "Синявинская" намерена банкротить ТД "Интерторг".

Фото: Piter.tv

