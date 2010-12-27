К "Интерторгу" подали иски крупные контрагенты на сумму более 900 млн рублей

В суд обратились 100 компаний.

Ретейлер ТД "Интерторг" (сети "Семья", "Идея" и Spar) испытывает финансовые трудности. Поставщики подали уже более 100 исков к компании. Общая сумма составила более 900 миллионов рублей. Об этом сообщила "Фонтанка.ру".

В картотеке арбитражных дел зафиксированы иски от компании "Симпл", "Великолукского мясокомбината", "Хладокомбината №1", "Мясокомбината Всеволожский", "Череповецкого молочного комбината" и других. По некоторым искам удалось прийти к мирному соглашению.

Например, долги "Пискаревскому молочному заводу ретейлер вернул, но поставки не возобновились. "Великолукский мясокомбинат" и "Хладокомбинат №1" на данный момент не работают с "Интерторгом".

В самом "Интерторге" отметили, что финансовое положение компании стабильное, а информация о финансовых трудностях – это лишь слухи.

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