Арабская компания купит половину "Галереи" на Лиговском

Инвестор договорился с фондом под управлением Morgan Stanley о приобретении 49% ТРК.

Арабская компания Investment Corporation планирует купить половину петербургского ТРЦ "Галерея". Об этом сообщили "Ведомости".

Инвестор договорился с фондом под управлением Morgan Stanley о приобретении 49% в компании, владеющей ТРЦ. Стороны уже считают ее фактически состоявшейся, хотя юридически сделка еще не закрыта.

ТРЦ "Галерея" построили в 2010 году на Лиговском проспекте. Общая площадь комплекса составляет 192 тысячи квадратных метров, арендопригодная – 93 тысячи квадратных метра. Эксперты оценивают стоимость "Галереи" в 1,3 миллиард долларов. В прошлом году ТЦ посетили более 29 миллионов человек.

Ранее в ТРК "Галерея" охранники избили забывчивого покупателя.

Фото: ВК/ Антон Мальков