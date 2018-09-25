В ТРК "Галерея" охранники избили забывчивого покупателя

Свидетели событий рассказали, что жертву охранников увезли медики с сотрясением мозга и переломом челюсти.

Охранники торгового комплекса "Галерея" избили покупателя одного из магазинов. Очевидцы возмущены жестокость методов задержания. По данным петербуржцев, конфликт возник после того, как покупатель с другом вышел из заведения, забыв снять с головы не пробитую на кассе кепку. При этом, пострадавшие все же сделали покупки на сумму в 1800 рублей.

На ситуацию с избиением обратила внимание женщина, которая потребовала отпустить молодых людей. Однако охранники не отреагировали на призыв о милосердии, продолжив валять жертву по полу. Пострадавшему и его другу пришлось вызывать скорую помощь. В результате мужчину госпитализировали. Второго петербуржца унесли в неизвестном направлении.

Очевидцы сообщили, что одному из потерпевших сломали челюсть, а также медики зафиксировали у него сотрясение мозга.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Гатчине строители ограбили предпринимателя. Перед этим мужчину избили ремнями.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

