В Гатчине строители ограбили предпринимателя. Перед этим мужчину избили ремнями

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "самоуправство"

Полиция Петербурга разыскивает двух мужчин, которые избили и ограбили 44-летнего частного предпринимателя. Об этом сообщило ГУ МВД по СПб и ЛО.

Как стало известно, 21 сентября в полицию Гатчинского района поступило сообщение, что в деревни Дылицы Гатчинского района 44-летний мужчина связан проводами и избит ремнями. Прибывшие на место оперативники освободили пострадавшего и узнали от него подробности происшествия.

По словам мужчины, он стал жертвой двух строителей, которые строили ему дом. Рабочие решили силой выбить у предпринимателя долг за проделанную работу. Они избили его и похитили 490 тысяч рублей.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "самоуправство". Подозреваемых ищут.

Ранее мы писали о смертельной аварии на Московском шоссе, где автомобиль сбил двух пешеходов.

Фото: Piter.TV