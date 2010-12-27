В ночь с субботы на воскресенье в Московском районе автомобиль сбил двух пешеходов. Об этом сообщил отдел пропаганды ГИБДД ГУ МВД по СПб и ЛО.
Как стало известно, инцидент случился в районе 23:40 у дома 28 по Московскому шоссе. Иномарка "Мерседес" под управлением 34-летнего мужчины сбил двух мужчину недалеко от пешеходного перехода.
Один пострадавший скончался на месте, второго медики госпитализировали в состоянии средней тяжести. По факту происшествия проводится проверка.
Фото: Piter.Tv
На Московском шоссе Mercedes насмерть сбил пешехода
Авария случилась в зоне пешеходного перехода.
В ночь с субботы на воскресенье в Московском районе автомобиль сбил двух пешеходов. Об этом сообщил отдел пропаганды ГИБДД ГУ МВД по СПб и ЛО.
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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,
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