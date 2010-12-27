Птицефабрика "Синявинская" намерена банкротить ТД "Интерторг"

Долги компании перед птицефабрикой превышают 50 млн рублей.

В четверг, 17 октября, стало известно о том, что птицефабрика "Синявинская" подала иск к ТД "Интерторг". Соответствующее заявление опубликовано на Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Напомним, что ООО "ТД "Интерторг" управляет магазинами "SPAR" и "Семья". Ранее мы сообщали, что этот ретейлер испытывает финансовые трудности. Поставщики подали уже более 100 исков к компании.

Долги компании перед птицефабрикой "Синявская" превышают 50 млн рублей. По словам генерального директора птицефабрики Артура Холдоенко, торговая сеть не объясняет проблемы с оплатой. Более того, "ТД "Интерторг" не пыталась решить этот вопрос.

Ранее мы сообщали о том, что банк Евтушенкова банкротит петербургского производителя сериалов.

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