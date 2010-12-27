Банк Евтушенкова банкротит петербургского производителя сериалов

Сумма исковых требований составляет 616 млн рублей.

В четверг, 17 октября, стало известно о том, что банк East-West United Bank S.A. в Люксембурге к ООО "Прогресс-студия" . Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

"Прогресс-студия" входит в состав швейцарской компании New Century Distribution GmbH медиамагната Владимира Гусинского. Сумма исковых требований составляет 616 млн рублей. Как оказалось, компания остановила деятельность еще в 2017 году, когда завершились съемки 16-го сезона "Улиц разбитых фонарей".

Согласно данным, петербургский производитель сериалов в два года назад получил чистую прибыль в 4,5 млн. Данные о выручке за 2018 год не были обнародованы.

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