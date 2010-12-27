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Изданию "Город+" могут урезать бюджет после проверки КСП
Сегодня, 16:42
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IRINA_CHALKINA

Изданию "Город+" могут урезать бюджет после проверки КСП

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КСП выяснила, что более 80% предоставленных субсидий тратились с нарушениями законодательства.

В среду, 16 октября, стало известно, что "Город+" могут урезать бюджет после проверки КСП. Об этом сообщил глава комитета финансов Алексей Корабельников.

Хочу сказать, что, как правило, эти отчёты говорят о недостатках не в планировании, а в исполнении. Поэтому редко нам приходится что-то срезать

отметил

Напоним, что ранее КСП выяснила, что более 80% предоставленных субсидий тратились с нарушениями законодательства. Дело в том, что "Город+" получил субсидии из бюджета на выполнение госзадания на сумму 47,4 млн рублей, в 2018 году сумма составила 70,2 млн рублей, а в 2019 году – 50,7 млн рублей. 

Отчет рассматривает Александр Беглов, Вячеслав Макаров, прокуратура и Управление федеральной налоговой службы.

Ранее мы сообщали о том, что Вячеслав Макаров одобрил переезд СПбГУ в Шушары.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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