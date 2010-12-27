Макаров рассказал о том, что ранее он работал начальником кафедры.

В среду, 16 октября, Вячеслав Макаров одобрил переезд СПбГУ в Шушары. Председатель петербургского Законодательного собрания заявил о поддержке проекта.

Макаров рассказал о том, что ранее он работал начальником кафедры Военно-космической инженерной академии. Чиновник отметил, что когда кафедры, стадионы, спортивные площадки располагаются в одном месте - это очень удобно.

Отметим, что Максим Резник негативно высказался о переезде СПбГУ и направил обращение премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Ранее мы сообщали о том, что Минкульт России признал деятельность КГИОП эффективным.

Фото:assembly.spb.ru