В среду, 16 октября, Вячеслав Макаров одобрил переезд СПбГУ в Шушары. Председатель петербургского Законодательного собрания заявил о поддержке проекта.
Макаров рассказал о том, что ранее он работал начальником кафедры Военно-космической инженерной академии. Чиновник отметил, что когда кафедры, стадионы, спортивные площадки располагаются в одном месте - это очень удобно.
Отметим, что Максим Резник негативно высказался о переезде СПбГУ и направил обращение премьер-министру Дмитрию Медведеву.
Ранее мы сообщали о том, что Минкульт России признал деятельность КГИОП эффективным.
Фото:assembly.spb.ru
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