Минкульт России признал деятельность КГИОП эффективным

Комитет хорошо справляется с охранной деятельностью и наказанием нарушителей.

Минкультуры России по Северо-Западу признал деятельность комитета по госконтролю, использованию и охране памятников эффективной, сообщает пресс-служба КГИОП. Проверка велась в сентябре-октябре текущего года.

За период проверки комитет утвердил 734 объекта культурного наследия как предметы охраны и подписал охранные обязательства к 811 объектам. Также комитет отчитался о том, как проводит работу с нарушениями обязанностей по установке информационных надписей и обозначений для памятников.

КГИОПу передали в охрану еще 3686 объектов культурного наследия, а также отметили положительные результаты наказания лиц, нарушающих требования в сфере охраны важных культурных объектов.

До 30 ноября 2019 комитет передаст в Управление Минкультуры по СЗФО план-график утверждения предметов охраны и охранных обязательств в отношении пятой части от общего числа объектов культурного наследия.

Пока комитет защищает некоторые памятники и важные здания, в Адмиралтейском районе хотят снести советские скульптуры ради детской площадки. Местные против.

Фото: Piter.TV