Жители Адмиралтейского района не хотят сноса скульптур ради детской площадки

Рабочие начали реконструкцию во дворах на Нарвском проспекте.

Во вторник, 15 октября, во дворах на Нарвском проспекте начали демонтаж двух скульптур, они украшали территорию с советских времен. Теперь вместо "Водолаза" и "Рыб" должна появиться детская площадка.

Убрать скульптуры решили в районном муниципалитете. По словам местных жителей, они не принимали участие в обсуждении будущего территории, и считают работы визиткой карточкой их дворов. Кроме того, петербуржцы неоднократно участвовали в сохранении скульптур, подкрашивая их.

Реконструкция детской площадки запланировала на осень этого года, но когда именно ее установят - пока неизвестно.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что власти планируют демонтировать "Дворик Нельсона".

Фото: wikimapia.org