  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Жители Адмиралтейского района не хотят сноса скульптур ради детской площадки
Сегодня, 20:55
21
nadezhda_sib

Жители Адмиралтейского района не хотят сноса скульптур ради детской площадки

0 0

Рабочие начали реконструкцию во дворах на Нарвском проспекте.

Во вторник, 15 октября, во дворах на Нарвском проспекте начали демонтаж двух скульптур, они украшали территорию с советских времен. Теперь вместо "Водолаза" и "Рыб" должна появиться детская площадка. 

Убрать скульптуры решили в районном муниципалитете. По словам местных жителей, они не принимали участие в обсуждении будущего территории, и считают работы визиткой карточкой их дворов. Кроме того, петербуржцы неоднократно участвовали в сохранении скульптур, подкрашивая их. 

Реконструкция детской площадки запланировала на осень этого года, но когда именно ее установят - пока неизвестно. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что власти планируют демонтировать "Дворик Нельсона"

Фото: wikimapia.org 

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии