КСП нашла нарушения при проверке "Город+" на десятки миллионов рублей

Результаты проверки направили в УФАС и прокуратуру.

Контрольно-счетная палата (КСП) опубликовала итоги проверки городского бюджетного учреждения "Город+". По данным аудиторов, СМИ, получающее из бюджета десятки миллионов рублей каждый год, распоряжалось ими в обход законодательства, а свою основную функцию выполняло плохо. Об этом сообщила пресс-служба Контрольно-счетной палаты.

В 2017 году "Город+" получил субсидии из бюджета на выполнение госзадания на сумму 47,4 млн рублей, в 2018 году сумма составила 70,2 млн рублей, а в 2019 году – 50,7 млн рублей. В обязанности СМИ входило – информирование петербуржцев о деятельности Смольного и губернатора города. Однако, 60% контента не содержало такой информации. На сайте размещались новости о Земфире, Шнурове и "Зените".

КСП выяснила, что более 80% предоставленных субсидий тратились с нарушениями законодательства. Речь идет о нарушениях порядка осуществления госзакупок, об отсутствии экспертиз. Также к СМИ возникли вопросы из-за обоснования максимальной цены 21 контракта на общую сумму 46 млн рублей.

Например, в 2018 году средство массовой информации назначило цену на покупку микроавтобуса и оснащение передвижной телевизионной станции в размере 14,5 миллионов рублей. По подсчетам специалистов, эта цена была завышена на 4,3 миллиона рублей. Также "Город+" без обоснования назначал стимулирующие выплаты сотрудникам на общую сумму 14 млн рублей.

Отчет направили губернатору Александру Беглову, спикеру ЗакСа Вячеславу Макарову, в прокуратуру и Управление федеральной налоговой службы.

Ранее КСП рассказала о нарушениях во время строительства двух станций петербургского метро.

Фото: Piter.TV